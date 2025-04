Tecnica, Andrea Dorigo nuovo CEO. Giovanni Zoppas resta consulente

Adidas

(Teleborsa) -, leader mondiale nelle calzature per l'outdoor e nelle attrezzature per gli sport invernali, ha annunciato la. Giovanni Zoppas, che ha guidato l'azienda da maggio 2021 come CEO, continuerà ad affiancare la famiglia Zanatta in qualità di consulente strategico.Dorigo, che, porta con sé una vasta esperienza in ruoli dirigenziali in aziende di rilievo internazionale. Ha ricoperto posizioni di leadership in, Luxottica (ora), Oakley e Brooks Brothers."Tecnica Group ha compiuto un percorso di trasformazione significativo sotto la guida di Giovanni Zoppas, un cammino che ci ha permesso di raggiungere obiettivi ambiziosi e di consolidare il nostro posizionamento nel mercato globale: a lui va il nostro più sincero ringraziamento per la professionalità, l'amicizia e la dedizione dimostrata - commenta il- Con l'ingresso di Andrea Dorigo siamo certi che Tecnica Group potrà proseguire il suo cammino di crescita e innovazione. Andrea porta con sé un'eccezionale esperienza internazionale e una solida visione strategica che saranno determinanti per affrontare le sfide future e per espandere ulteriormente la nostra presenza nei mercati chiave".Tecnica Group ha chiuso l'esercizio 2024 con undi 517 milioni di euro e unpari a 79 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta (negativa) si attesta a 147 milioni di euro, mentre l'è pari a 25,2 milioni di euro.