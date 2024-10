Assicurazioni, J.C. Flowers & Co. acquista la maggioranza di Consulbrokers

(Teleborsa) -, società di investimenti privati dedicata al settore dei servizi finanziari, ha raggiunto un. I termini dell'operazione non sono stati divulgati. La chiusura è prevista per il primo semestre del 2025, subordinata a determinate autorizzazioni governative e condizioni contrattuali.Grazie a un "", Consulbrokers potrà accelerare ulteriormente la propria espansione e rafforzare la sua posizione competitiva. Consulbrokers, con le sue solide radici italiane e un'ampia visione internazionale, rappresenta il partner ideale per guidare l'espansione di J.C. Flowers & Co. in un mercato in costante evoluzione, si legge in una nota.J.C. Flowers & Co., fondata nel 1998 da J. Christopher Flowers, si è affermata come uno dei maggiori fondi di investimento globale specializzati nel settore finanziario, con un focus su banche, compagnie di assicurazione e istituzioni finanziarie. Ha oltre 25 anni di esperienza efinanziarie in tutto il mondo, per un totale diJ.C. Flowers & Co. ha deciso didopo le precedenti esperienze con Eurovita e Equita (gruppo Euroimmobiliare).Consulbrokers, fondata nel 1988 da Antonio Perretti, Alfredo Amato, Maurizio Fiore ed Egidio Comodo, opera oggi con sede principale a Milano e una presenza in 15 città italiane. È, specializzato nella gestione di soluzioni assicurative per enti pubblici, pubbliche amministrazioni e aziende di medie e grandi dimensioni.