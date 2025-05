Mediobanca, Vittoria Assicurazioni pronta a vendere l'intera quota

Mediobanca

Banca Generali

(Teleborsa) -posseduta in, ovvero 2.225.350 azioni, pari allo 0,27% del capitale sociale di Piazzetta Cuccia. Alla chiusura di ieri, il pacchetto vale circa 42,4 milioni di euro, grazie al fatto che il valore del titolo è ai massimi storici.In particolare, la compagnia ha costruito un derivato () per vendere a termine le 2.225.350 azioni a un prezzo medio ponderato realizzato nei 4 giorni di mercato aperto dal 6 al 9 maggio 2025 compreso. Il prezzo sarà reso noto al termine di questo periodo.Laè stata fissata al 20 giugno, ovvero quattro giorni dopo l'assemblea convocata per il voto sull'OPS suLa quota di Vittoria Assicurazioni fa parte dell'tra soci di Mediobanca, pesando il 2,25% del totale delle azioni apportate al patto.