"Build your Future", UCBM e Intesa Sanpaolo per la ricerca sulla salute globale e le competenze del futuro

(Teleborsa) - Digitalizzazione, dematerializzazione, telemedicina, intelligenza artificiale, big data possono fornire un forte impulso al miglioramento dell'efficienza nei sistemi sanitari in uno scenario di cambiamenti complessi e in rapida evoluzione. Avere tempestivamente accesso alle informazioni necessarie permette di decidere con maggiore consapevolezza: per dare impulso all'innovazione in ambito sanitario,hanno avviato l'sostenuto dallae dalL'Osservatorio sara` diretto dae presidente del'omonimo Corso di Laurea Magistrale all'Universita` Campus Bio-Medico di Roma e ha l'obiettivo di favorire l'adozione sostenibile di innovazioni tecnologiche per la riorganizzazione dei servizi sanitari e contribuire a generare un impatto significativo nei settori della salute e del benessere. A inizio 2025 verra` pubblicato il primo studio sulle possibilita` di adottare le tecnologie da parte del sistema sanitario nazionale per supportare la creazione di una filiera italiana per l'innovazione nella silver economy.Il progetto e` stato presentato di fronte a piu` di 800 studenti durante laile realizzato in collaborazione con scuole e universita`, per coinvolgeree ispirarli sui grandi processi trasformativi della societa` come digitalizzazione, intelligenza artificiale, blue e space economy, life science e altri.Accanto all'Osservatorio e` stato avviato uncon l'obiettivo di identificare le barriere che frenano l'adozione delle tecnologie abilitanti nel Sistema Sanitario Nazionale e coinvolgere aziende, agenzie sanitarie e imprese del settore. Il Laboratorio avra` inoltre il ruolo di incubatore per azioni quali l'educazione e la formazione del personale e l'attivita` di divulgazione dei progetti di ricerca.coinvolgono: un team multidisciplinare con medici, ingegneri, economisti, informatici e una filosofa esperta di bioetica. Il laboratorio ha gia` attratto importanti finanziamenti europei per la progettazione e lo sviluppo di nuovi Proof of Concept per Ebola, il greening degli ospedali, le integrazioni delle cure per pazienti cardiovascolari mettendo in rete centri di eccellenza e territorio, la crescita della cultura della didattica basata sulla ricerca in paesi africani.dei quali circa il 20% da partner italiani."Con Build your Future stiamo incontrando giovani in tutta Italia per trasmettere loro una maggior consapevolezza sull'impatto sociale ed economico delle grandi trasformazioni globali e le competenze necessarie per affrontarle. Tra queste, le 'life science' – ha dichiarato– hanno un ruolo particolare in un Paese che deve affrontare le sfide demografiche derivanti dall'invecchiamento della popolazione. Grazie alla stretta collaborazione con l'Universita` Campus Bio-Medico, tra le migliori realta` accademiche per l'integrazione tra didattica innovativa e ricerca scientifica, abbiamo promosso un Osservatorio sulla salute globale con ricercatori da tutto il mondo. Intesa Sanpaolo crede fortemente nel sostegno alla ricerca, alla valorizzazione del talento, agli scambi internazionali e all'attrazione di talenti"."La nascita dell'Osservatorio e Laboratorio sulla salute globale che abbiamo creato insieme a Intesa Sanpaolo – ha commentato– rappresenta, per l'Universita` Campus Bio-Medico di Roma, un ulteriore passo in avanti verso uno dei nostri obiettivi principali: fornire indicazioni precise rispetto ai bisogni di salute del Paese e avviare forme di studio e sperimentazione di soluzioni concrete a favore del benessere delle persone. La sfida e` per tutti: medici, ingegneri, biologi, nutrizionisti, dirigenti sanitari e professionisti sul campo. Vogliamo essere protagonisti dei grandi cambiamenti dei sistemi sanitari come quello italiano, portando un contributo fattivo affinche´ le tecnologie abilitanti possano sostenere l'efficiente funzionamento di un servizio pubblico che tutto il mondo ci invidia e che ha ancora margini di potenziamento".La sinergia piu` ampia con Universita` Campus Bio-Medico di Roma rientra nell'impegno di Intesa Sanpaolo che, attraverso lapromuove – in linea con l'agenda strategica per la Ricerca della UE e la quarta Missione del PNRR – le collaborazioni con universita` e scuole attraverso il sostegno alla ricerca, borse di studio, docenze per favorire l'inclusione educativa, la valorizzazione del merito, l'attrattivita` degli atenei e contribuire alla crescita economica e sociale dei territori e del Paese.che ha l'obiettivo di individuare i fabbisogni di nuove competenze e da cui emerge che le professioni del futuro saranno sempre piu` caratterizzate dalla fusione tra conoscenze tecniche verticali, competenze trasversali e capacita` relazionali.Nel 2023 il Gruppo guidato dalha coinvolto oltre 2mila scuole e universita`, ne sono previste 4mila nell'arco di Piano d'Impresa 2022-2025.