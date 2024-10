Gas, Ferraresi (ARTE): Occorre valutare rischio geopolitico per evitare shock

(Teleborsa) - "Il ruolo del gas oggi èperché tutti stanno cercando questo processo di decarbonizzazione. Oggi, dobbiamo, soprattutto con il nuovo contesto politico e geopolitico che è in atto e quindi cercare di capire come non incappare in situazioni di sottovalutazione del rischio, come avvenuto quando c'è stata la prima crisi energetica che ha spazzato via la competitività di tutte le nostre aziende". Lo ha dichiarato, durante l'evento "Il Futuro del Gas in Italia nel nuovo contesto geopolitico" che si è svolto oggi a Roma, presso l’Auditorium GSE."Di fatto, questi sono temi, cercare di. Questi momenti servono proprio per innescare il dubbio, un processo di valutazione preventiva per non incappare poi nel problema definitivo. Oggi, questo contesto particolare, perché è stato organizzato nelle sale del GSE che ha un ruolo centrale nel nostro processo sia di decarbonizzazione ma in generale nel sistema energetico italiano, elettrico italiano. Abbiamo voluto dare quindi un monito, non è né un seminario, né un approfondimento, né un workshop, sono delle riflessioni che si spera possano essere anticipatorie", conclude Ferraresi.