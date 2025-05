UE, addio al gas russo entro il 2027

(Teleborsa) - L'UE vuole porre fine alla sua dipendenza dai combustibili fossili russi risparmiando energia, diversificando gli approvvigionamenti e accelerando la transizione verso l'energia pulita. Con questo obiettivo, nel marco 2022, i leader dell'Unione Europea hanno presentato il piano, con cui oggi sono pronti ad accelerare per affrancarsi dalla dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas, petrolio e carbone russi.L'Unione Europea è dunque pronta a proporre misure per, mentre spinge per recidere i legami con il Paese che un tempo era il suo principale fornitore di energia.L'UE, scrive l'agenzia Bloomberg che cita fonti vicine alla questione, sta portando avanti l'intenzione, a lungo accarezzata, di eliminare gradualmente i combustibili fossili russi, dopo aver rinviato all'inizio di quest'anno la pubblicazione della sua "road map" per valutare l'impatto degli sforzi statunitensi per porre fine alla guerra in Ucraina.I flussi di gas russo verso l'Europa sono diminuiti drasticamente, ma Mosca rappresenta ancora il terzo fornitore di gas (16,6%) dopo Norvegia (45,6%) e Algeria (19,3%). Ed è seconda nelle consegne di gnl ai Ventisette (17,5%), dietro soltanto agli Stati Uniti (45,3%).Ora, la Commissione europea sembra pronta a svelare Strasburgo l'attesa e preannunciata tabella di marcia per tagliare gli ultimi legami energetici rimasti con Mosca. La roadmap sarà presentata dal commissario Ue per l'Energia, Dan Jorgensen, e consiste in una comunicazione non vincolante contenente una serie di opzioni legali per aiutare le aziende europee a rescindere i contratti in essere con la Russia e il suo colosso energetico