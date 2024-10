Germania, indice GFK novembre migliora a -18,3 punti

(Teleborsa) - Attesa in miglioramento lanel mese di ottobre 2024. L', in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -18,3 punti, rispetto al -21 di settembre (dato rivisto da un preliminare di -21,2). La lettura è anche migliore delle attese degli analisti che stimavano una discesa del sentiment fino a -20,4 punti.Peggiorano ancora le aspettative sulla, con l'indicatore che scende di 0,5 punti a quota 0,2. Aumenta di 2,2 punti l'indicatore sullache si attesta a -4,7 punti. Quello sullesale di 3,6 punti e si posiziona a 13,7 punti."Dopo il leggero miglioramento del mese precedente, il clima dei consumatori continua a migliorare. Ha raggiunto il livello più alto da aprile 2022, quando sono stati misurati -15,7 punti dopo l'inizio della guerra in Ucraina", ha spiegato, esperto di consumatori presso NIM . "Ma nonostante l'aumento, il livello del clima dei consumatori rimane molto basso. L'incertezza causata da crisi, guerre e prezzi in aumento è ancora molto presente e impedisce ai fattori che incoraggiano i consumi, ad esempio la crescita del reddito reale, di avere pieno effetto. Anche le segnalazioni di un numero crescente di insolvenze aziendali e i piani di tagliare posti di lavoro o delocalizzare la produzione all'estero impediscono una ripresa più significativa del sentimento dei consumatori", ha aggiunto.