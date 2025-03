Eurozona, morale investitori migliora notevolmente a marzo con piani per nuovo debito

(Teleborsa) -. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall', che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona, l'indice si è attestato a -2,9 punti a marzo 2025 (livello più alto da giugno 2024) dai -12,7 punti di febbraio. Il dato è anche migliore delle attese degli analisti che erano per un livello dell'indicatore in miglioramento fino a -9,1 punti.Sale anche il sentiment sulle, che si attesta a -21,8 punti dai -25,5 di gennaio, mentre l'indice delle aspettative si attesta a 18 punti da 1 del mese precedente."I- si legge nel report odierno - L'indice delle aspettative per l'eurozona è salito di 17 punti, a +18. Questa è la migliore lettura da luglio 2021 e la più grande variazione mensile dal 2012 (crisi dell'euro) e dal 2020 (coronavirus)"."La causa principale di ciò è il- viene spiegato - Nell'UE (armamenti) e in Germania (per armamenti e infrastrutture). Per la Germania, gli investitori sono decisamente euforici. Le aspettative aumentano di 26,3 punti e l'indice complessivo sale di 17,3 punti"."Il quadro è piuttosto diverso in altre regioni del mondo - viene aggiunto - Negli, stiamo assistendo a un crollo massiccio sia nei valori della situazione attuale che in quelli delle aspettative, come abbiamo visto solo durante la crisi finanziaria del 2008. Anche ilsta deludendo con un calo dei valori della situazione attuale e delle aspettative di circa 3,5 punti".