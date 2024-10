Iveco sale in Borsa. Rumors su trattative con Leonardo per commesse e Defence

Iveco Group

(Teleborsa) -, produttore di veicoli commerciali, bus e mezzi da difesa,dopo cheha scritto chedell'esercito italiano per la neonata JVcome subfornitore (di scafi di entrambi i veicoli e il motore dei Lynx), prendendo una quota del 15-17%, presa dal 50% dei lavori che verranno assegnati a Leonardo.Considerando che la commessa vale oltre 20 miliardi di euro, si tratterebbe diper una società che fattura circa 1 miliardo di euro e attualmente ha un portafoglio ordini superiore a 4 miliardi di euro, fanno notare gli analisti diLa stessa fonte riporta anche che Leonardo avrebbe anche in, ma ci sarebbero divergenze sulla valutazione."Pur ritenendo che gli attuali multipli del settore difesa giustifichino valori superiori, la valutazione di Iveco Defence è di circa 1 miliardo di euro in quanto riteniamo siache non avrebbe problemi col golden power del governo italiano", commenta ancora il broker.Buona la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,17 e successiva a 10,45. Supporto a 9,88.