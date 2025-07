Difesa, Leonardo e Webuild le best pick di Equita. Alza TP su Avio e Fincantieri

Equita

(Teleborsa) -, per l'elevata visibilità delle stime che sono aumentabili in base ai nuovi target di spesa militare della NATO oltre a company specific catalyst, e, per il target di spesa infrastrutturale, sono i. È quanto emerge da un report della banca d'affari che ha preso in considerazione il nuovo target della NATO di spesa in difesa al 5% del GDP entro il 2035 (di cui 3,5% per pura spesa militare e 1,5% in infrastrutture dual use), gli strumenti messi a disposizione dalla Commissione Europea per il riarmo dell'Europa (come prestiti SAFE e clausola di salvaguardia) e le opportunità derivanti dal target di 1,5% di spesa in infrastrutture dual-use.Secondo gli analisti, è evidente che il contesto geopolitico, poiché molti eserciti NATO operano con flotte obsolete (veicoli, carri armati, aerei, droni, ecc.) e le scorte di munizioni devono essere ricostituite. Tuttavia, in assenza di tappe intermedie vincolanti, il, per diversi motivi: vincoli di bilancio in alcuni Paesi, come l'Italia o il Regno Unito (che ha recentemente rivisto i propri piani di spesa); ricalcolo di spese già esistenti come parte del bilancio della difesa (es. pensioni militari, programmi spaziali, Guardia Costiera, Protezione Civile), riducendo il potenziale di spesa addizionale.Inoltre, in caso di riduzione delle tensioni geopolitiche (come il cessate il fuoco in Ucraina), gli impegni verso ilIn merito aicoperti dacon maggiore esposizione alla spesa militare:- Upgrade a BUY (da prec. HOLD) con target price € 55ps (+10%);- HOLD (confermato) con nuovo target price € 16ps (+10%);- BUY (confermato) con target confermato a € 18.5ps;- BUY (confermato) con target confermato a € 4.1ps;- HOLD (confermato) con nuovo target price € 20.0ps (+14%);- Downgrade a HOLD (da prec. BUY) con target price confermato a € 37.5ps;- BUY (confermato) con nuovo target price € 5.5ps (+10%);- BUY (confermato) con target price confermato a € 6.0ps.