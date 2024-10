Lufthansa, utile terzo trimestre in calo con problemi a marchio principale

Lufthansa Group

(Teleborsa) -, colosso tedesco dell'aviazione, ha aumentato i suoidel 5 percento su base annua a 10,7 miliardi di euro (anno precedente: 10,3 miliardi di euro) nel2024 grazie al maggior numero di voli e alla crescita dei ricavi di Lufthansa Technik. Questo è stato il trimestre più forte in termini di ricavi nella storia del gruppo.Il gruppo ha generato undi 1,3 miliardi di euro (anno precedente: 1,5 miliardi di euro), con un margine operativo del 12,5 percento (anno precedente: 14,3 percento). Il calo anno su anno è dovuto a significativi aumenti dei costi, in particolare per commissioni, spese MRO e personale. L'è sceso a 1,1 miliardi di euro (anno precedente: 1,2 miliardi di euro)."Oggi, stiamo segnalando un'altra forte stagione di viaggi estivi, con un fattore di carico record dell'88 percento ad agosto - ha commentato il- In particolare, considerando che il traffico aereo globale ha nuovamente raggiunto i suoi limiti di capacità quest'estate, vorrei ringraziare i nostri dipendenti per i loro sforzi e i nostri clienti per la pazienza che a volte abbiamo dovuto chiedere. La domanda globale rimane intatta e anche le prenotazioni per il quarto trimestre sono a un livello elevato rispetto all'anno precedente, in particolare nelle classi premium"."Con tutte le compagnie aeree passeggeri che operano in utile, Eurowings, Austrian Airlines e Brussels Airlines hanno persino generato risultati record nel terzo trimestre - ha aggiunto - Anche Lufthansa Technik e Lufthansa Cargo rimangono sulla buona strada. Allo stesso tempo, consegne di aeromobili in ritardo, problemi di puntualità nei nostri hub in Germania e svantaggi normativi stanno influenzando il nostro marchio principale.per affrontare queste e le sfide interne strutturali".Per Lufthansa Airlines l'obiettivo è aumentare l'efficienza, ridurre la complessità e migliorare la qualità del prodotto, rendendo così la compagnia aerea adatta al futuro. Tra le altre cose, il piano Turnaround prevede di. Ulteriori guadagni di efficienza saranno conseguiti ottimizzando la rete e aumentando flessibilità e automazione. Entro il 2026, le misure avranno un effetto EBIT lordo di circa 1,5 miliardi di euro.