Petrolio stabile dopo il crollo. Si guarda a fondamentali dopo de-escalation

(Teleborsa) - Il, con il Brent a quota 71,6 dollari al barile e il WTI a 67,6 dollari al barile,, attuando la tanto attesa rappresaglia per l'ultimo attacco missilistico di Teheran.Israele ha attaccato quelli che ha definito siti missilistici strategici in Iran, con il Primo Ministroche ha affermato di aver "colpito duramente". Tuttavia, l'Iran ha minimizzato l'entità del danno, con l'Ayatollahche ha affermato che l'attacco "non dovrebbe essere né minimizzato né esagerato".Il mercato del petrolio ha dedotto che l'attacco israeliano e la risposta iraniana equivalgano effettivamente a una. Questo perché Israele non ha colpito siti nucleari o siti di esportazione e raffinazione del greggio dell'Iran."La risposta mirata di Israele lascia la porta aperta alla de-escalation, cheper il mercato - commentano gli analisti di ING - E si prevede che i fondamentali saranno ribassisti fino al 2025".L'dovrebbe ancorada dicembre, con l'obiettivo di aumentare la produzione di 180.000 barili al giorno, il primo passo di una serie di aumenti nel corso del 2025. Il problema è che la prevista ripresa della domanda di petrolio non si sta materializzando come ci si aspettava.