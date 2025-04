Petrolio, prezzi invertono rotta e risalgono dopo annuncio Trump su dazi

(Teleborsa) - Repentino cambiamento di rotta per i prezzi del petrolio. Le quotazioni che fino a poco fa scambiavano in netto ribasso, per il quinto giorno consecutivo, raggiungendo il minimo da febbraio 2021, mostrano ora rialzi oltre il 4%.A far scattare la netta inversione dei prezzi contribuiscesulla sospensione per tre mesi dei dazi per i Paesi che hanno deciso di trattare, senza adottare rappresaglie. Nulla da fare, invece, per lacon i dazi in piena escalation che salgono al 125%.Il barile di, il greggio di riferimento del Mare del Nord sale del 2,89% a 64,66 dollari, mentre ilbalza del 3,3% a 61,5 dollari.La pausa dei dazi di 90 giorni, secondo quanto si apprende, manterrà l'aumento tariffario globale di base del 10% per tutti, compresi Canada e Messico.