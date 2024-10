Wizz Air, 44 nuove rotte invernali. Offre 28 milioni di posti per 2024-2025

Wizz Air

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo ungherese, ha dato il via alla2024-2025, lanciando o reintroducendonella sua rete.Quest'inverno, Wizz Air atterra nel, in Italia, torna a operare da Chisinau, in Moldavia, e sblocca destinazioni come Giza (Cairo) e Sharm El Sheikh in Egitto, Marrakech in Marocco e Stoccarda in Germania da un numero ancora maggiore di città. In totale, la compagnia aereanella stagione invernale.Wizz Airper i suoi passeggeri durante questa stagione, la più grande capacità invernale mai registrata dall'inizio delle operazioni di Wizz Air, che si estende attraverso Europa, Nord Africa, Medio Oriente e Asia Centrale.Nelladel 2024, la compagnia ha registrato circa 40 milioni di passeggeri, operando circa 200.000 voli con un tasso di completamento notevole del 99,3%, uno dei migliori del settore, nonostante il difficile contesto operativo.Sasha Vislaus, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha evidenziato che "con un numero enorme diin Europa e oltre, rimaniamo impegnati a crescere ulteriormente in questo paese e a fornire ai passeggeri italiani ancora più opzioni per viaggi a basso costo".