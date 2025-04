easyJet, 5 nuove rotte da Roma Fiumicino. 30 milioni di passeggeri da avvio operazioni

easyJet

(Teleborsa) - Nel giorno dell'inaugurazione della sua nuova base all'aeroporto Leonardo da Vinci,annuncia di avernel 2008. La nuova base consentirà ora a easyJet di rafforzare ulteriormente la presenza della compagnia nel principale aeroporto italiano, con un totale di 16 destinazioni disponibili per la stagione estiva, di cui 5 nuove, e una capacità in crescita del 35% rispetto allo scorso anno.Questa estate easyJet opererà, mettendo a disposizione oltre 1,4 milioni di posti. Le nuove rotte disponibili dall'aeroporto includono collegamenti con Francoforte, Amburgo, Monaco, Zurigo e Bruxelles, che si aggiungono alle destinazioni già servite: Londra, Bristol, Manchester, Glasgow, Edimburgo, Parigi Orly, Nantes, Nizza, Lione, Basilea, Ginevra e Berlino.Questo passo avanti strategico nel rafforzamento della presenza a Roma Fiumicino fa parte di un importante investimento della compagnia in Italia, che comprende anche l', con 5 aerei e un totale di 22 rotte. Grazie a questi investimenti, easyJet consolida la propria posizione in Italia, con un totale di 38 aeromobili basati in 4 aeroporti (oltre a Roma Fiumicino e Milano Linate, anche Malpensa e Napoli) e 1.650 dipendenti. L'Italia diventa così il secondo mercato più grande per easyJet, con oltre 21 milioni di posti disponibili per volare su oltre 260 rotte da e per 19 aeroporti italiani."L'apertura della nuova base a Fiumicino segna una pietra miliare nel rafforzamento della nostra presenza in Italia, che diventa- ha dichiarato- La nostra rete di collegamenti con i principali aeroporti europei e il nostro efficiente modello di business ci permettono di offrire ai passeggeri italiani più scelta e tariffe convenienti. E da Roma ora potremo operare anche su rotte dove fino ad oggi non c'era presenza di vettori low-cost, con evidenti benefici per gli utenti, per lo sviluppo del turismo e per l'economia del territorio. Il nostro successo non sarebbe possibile senza il prezioso contributo delle nostre persone, alle quali va la mia profonda gratitudine per l'impegno e la professionalità che rendono unica l'esperienza di viaggio dei nostri passeggeri"."L'avvio della base di easyJet nel nostro Aeroporto a 5-Stelle, oggi nella Top10 degli scali meglio connessi a livello globale, e conferma la rilevanza strategica della Capitale sui mercati internazionali - ha dichiarato il- L'inaugurazione della base di questo vettore, oltre a favorire la crescita dell'occupazione ed a generare ricadute positive sul territorio, rappresenta una ulteriore testimonianza della crescente domanda di traffico e dell'opportunità di accelerare lo sviluppo dello scalo Leonardo da Vinci, in una logica di tutela e consolidamento della competitività internazionale del Paese".