ASSOBIBE, Ho.Re.Ca. vale il 40% del settore: "Fronte comune per neutralizzare impatto Sugar tax sull'intera Filiera"

(Teleborsa) - "Il mercato dei soft drink in Italia vale 5 miliardi di euro con un'importante presenza nel canale Ho.Re.Ca. Ogni euro di valore prodotto dalle imprese del comparto genera un valore di 5,4 euro lungo la Filiera, 1 lavoratore nelle aziende di produzione genera 14 posti di lavoro indiretti (3 a monte e 11 a valle). Numeri che ci spingono a ribadire la necessità di un confronto aperto con i rappresentanti politici per esprimere le nostre preoccupazioni sull'impatto disastroso che avrebbe la Sugar tax". È quanto ha affermatoassociazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia, a margine della seconda edizione degli Stati Generali della filiera HoReCa presso la Presidenza del Consiglio a Roma. Pierini ha sottolineato l'importanza del canale Ho.Re.Ca. per il comparto, facendo un appello al Governo affinché promuova misure a sostegno di questo segmento. Ha ribadito inoltre l'impatto negativo che avrebbe l'entrata in vigore della cosiddetta Sugar tax su tutti gli attori della Filiera, dal produttore fino ai grossisti e distributori, agli esercizi HoReCa e consumatori finali.Ilvale infatti il 40% del fatturato per ASSOBIBE e negli ultimi tempi ha registrato una rilevante crescita rispetto al canale Moderno, affermandosi conseguentemente come strategico per tutto il settore. Un valore che va riconosciuto e salvaguardato attraverso un dialogo aperto e costruttivo con le istituzioni. "Su questo fronte, tutto il comparto – prosegue– ha appreso con grande favore le ultime dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e del Vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera Raffaele Nevi, che hanno affermato il forte impegno nella direzione dell'equità e nella riduzione delle tasse, come la Sugar tax, consapevoli del danno che provocherebbe per cittadini e imprese. Auspichiamo che su questo ci sia la condivisione dell'intero Governo e di tutti i partiti di maggioranza per arrivare alla cancellazione o a un ulteriore rinvio dell'imposta, in modo da permettere alle aziende del settore di prendere una boccata d'aria in un anno già impegnativo per l'aumento dei costi delle materie prime".La– evidenzia ASSOBIBE in una nota – è un'imposta che va contro ciò che chiedono le imprese poiché non solo impatta negativamente sulla competitività e la crescita ma ha evidenti conseguenze negative anche sul consumatore finale. L'imposta determina infatti un impatto fiscale rilevante sul primo anello della filiera, il produttore, che subirebbe un incremento del 28% di fiscalità su un litro provocando, di fatto, un freno degli investimenti per oltre 46 milioni di euro e un taglio del 10% del fatturato di un settore in difficoltà per la contrazione del potere di acquisto. Dagli Stati Generali è infatti emerso che il consumatore – già colpito dagli effetti dell'inflazione – dimostra maggiore riflessione e cautela negli acquisti. I forti rincari nel 2025 andrebbero inoltre ad aggiungersi a quelli previsti a partire dal 1° gennaio con l'entrata in vigore delle norme UE sulla plastica monouso, che si traduce in un ulteriore aumento dei costi per il settore.Infine, l'incontro è stato occasione per ribadire come tutti i settori della filiera sono soggetti alle stesse difficoltà. Non sono tollerabili maggiore pressione fiscale e burocrazia, che affossano Imprese che creano occupazione e valore. Laad esempio, introdurrebbe ulteriori 70 procedure aziendali, togliendo liquidità (-12% di investimenti in Italia) e mettendo a rischio oltre 5mila posti di lavoro, di cui solo 4mila a valle, ovvero nel canale Moderno e nel segmento Ho.Re.Ca.