Caterpillar debole complice la trimestrale

(Teleborsa) - Giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.La società ha registrato ricavi trimestrali in calo del 4% a 16,1 miliardi di dollari in linea con le stime di consensus, ma l'utile rettificato per azione è sceso da 5,52 a 5,17 dollari e ha deluso le attese degli analisti (5,34 dollari).A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Nel breve periodo,presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 394,1 USD e supporto a 373. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 415,2.