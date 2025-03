Vendite alla borsa di New York in attesa della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,62%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 5.615 punti. Pesante il(-1,66%); con analoga direzione, variazioni negative per l'(-1,23%).Il mercato americano ha accolto con relativa indifferenza l'esito del colloquio tra Trump e Putin, più interessato a quanto verrà fuori dal meeting della Fed mercoledì sera. La banca Centrale Usa va verso nulla di fatto sui tassi e si teme un peggioramento delle previsioni economiche.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori(-2,14%),(-1,90%) e(-1,65%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+1,33%),(+1,32%),(+0,96%) e(+0,90%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,38%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,14%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,73%.Tra i(+1,29%),(+1,05%),(+1,00%) e(+0,90%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,34%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,15%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,92%.scende del 3,73%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,45 Mln barili)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 220K unità)13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -331 Mld $; preced. -3.109 Mld $)13:30: PhillyFed (atteso 9,4 punti; preced. 18,1 punti)15:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -4,9%)15:00: Vendita case esistenti (atteso 3,94 Mln unità; preced. 4,08 Mln unità)15:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,3%).