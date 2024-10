PIL fermo nel 3° trimestre. Crescita acquisita confermata a +0,4%

(Teleborsa) -dell'anno, mentre ha riportato una. E' quanto annunciato dall', che ha pubblicato oggi il dato preliminare del PIL.La sostanziale stazionarietà del Pil lascia quindigià rilevata nel secondo trimestre dell’anno in corso.Il terzo trimestre del 2024 ha avuto tre giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al terzo trimestre del 2023.La variazione congiunturale è la sintesi di unasia nel comparto dell’, silvicoltura e pesca, sia in quello dell’e di unadel settore dei. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta.Dal lato deglisi registra unal lordo delle scorte e undellanetta.Con una variazione acquisita per il 2024 pari allo 0,4% l'obiettivo di avere una crescita per l'anno in corso dell'1% è diventato ormai un miraggio", afferma Massimiliano Dona, presidente dell', aggiungendo ", probabilmente trascinato dal turismo e, quindi, destinato a ridimensionarsi nel quarto trimestre. Preoccupante invece, in prospettiva, la forte riduzione dell'industria".