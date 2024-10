Volkswagen, utili 3° trimestre a picco: risultato operativo -42%

Volkswagen,

(Teleborsa) -che sta soffrendo pesantemente laed ha già annunciato lae relativi licenziamenti di personale, generando un grande clamore in Germania e nel resto d'Europa. Una crisi innescata dalla scelta del governo tedesco di puntare forte sull', che ha subito pesantemente lae prodotto unadelle case d'auto europee."I nostri risultati di nove mesi riflettono un contesto di mercato difficile e sottolineano l’importanza di portare avanti i programmi di ristrutturazione che abbiamo lanciato", ha ammesso il Ceo Arno Antlitz, aggiungendo che il crollo del margine operativo testimonia "l’urgente necessità di significative riduzioni dei costi e recupero di efficienza".La big dell'auto tedesca ha chiuso il terzo trimestre conrispetto allo stesso periodo del 2023, a causa della debolezza della domanda., che sconta il peso dei costi operativi e di oneri da ristrutturazione per 2,2 miliardi di euro,i, risultando nettamente inferiore ai 3,89 miliardi attesi dagli analisti, mentre il margine operativo si è ridotto al 3,6%, il livello più basso in oltre 4 anni. L'utile netto è così risultato in calo del 63,7%, a 1,58 miliardi di euro.chiudono con undi euro, in leggero aumento rispetto ai 235,1 miliardi di euro dei 9 mesi del 2023.è pari a, risultando in calo del 21% rispetto ai 9 mesi del 2023 (16,2 miliardi di euro). Il Margine Operativo si è attestato al 5,4%.o è crollato del 30,7% aLa maggiore casa automobilistica europea ha già tagliato le previsioni per l'anno in corso due volte durante il trimestre, unendosi ai concorrenti BMW e Mercedes.L’azienda attualmente è impegnata in una, dopo aver annunciato lae di migliaia di licenziamenti, gettando sotto choc l'intero Paese, già in recessione. Un secondo ciclo ditra Volkswagen ed il potente sindacato tedescodovrebbe iniziare oggi stesso, dopo che il leader del comitato aziendale ha minacciato di interrompere i colloqui e lanciare lo sciopero.