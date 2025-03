Inditex, nel 2024 utili e ricavi in crescita. Proposto dividendo a 1,68 euro (+9%)

Inditex

(Teleborsa) -, gruppo spagnolo proprietario dei marchi come Zara e Oysho, ha chiuso l'esercizio 2024 con undi 38,6 miliardi, in crescita del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e con unin aumento del 9% a 5,9 miliardi.Ilè pari a 10,7 miliardi (+8,9%) e l'utile operativo a 7,6 miliardi (+11%).Proposto undi 1,68 euro per azione, in crescita del 9%, composto da una cedola ordinaria di 1,13 euro e da un dividendo straordinario pari a 0,55 euro per azione."Gli eccellenti risultati in termini di vendite e utili dimostrano laInditex, basata sulla qualità dell'offerta commerciale di tutti i nostri format, sull'efficienza in tutte le attività e sulla costante innovazione grazie alla quale i nostri team promuovono un modello di business che, a 50 anni dall'apertura del nostro primo negozio, continua a essere ambizioso e forte", ha detto il