Imprese, Cribis: liquidazioni giudiziali in crescita

(Teleborsa) -registrate nel terzo trimestre del 2024 in Italia sono 1.878, un valore in crescita (+20,2%) rispetto allo stesso periodo del 2023, ma ancora inferiore rispetto al periodo pre-covid - nel 2019 le aziende in liquidazione nel terzo trimestre erano state 2.328. È quanto emerge dall'Analisi sulle Liquidazioni giudiziali aggiornata al 30 settembre 2024 realizzata da CRIBIS, società del gruppo CRIF specializzata nel fornire informazioni, soluzioni e consulenza alle imprese.in diminuzione rispetto ai 94 del trimestre precedente, ma in aumento del 18,3% rispetto al terzo trimestre 2023. Sebbene ci sia stato un aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i numeri sono ancora lontani rispetto al periodo pre-covid: nel terzo trimestre del 2019 erano stati 109 i concordati preventivi.Le regioni che hanno registrato il maggior numero di liquidazioni giudiziali nel terzo trimestre del 2024 sono lamentre le aree geografiche con il minor numero di imprese in liquidazione sono Trentino-Alto Adige (14), Basilicata (12), Molise (5). In Valle d’Aosta non si registrano casi di imprese in liquidazione in questo periodo.i con il maggior numero di società in liquidazione giudiziale, è il Commercio quello che soffre maggiormente (589), seguito dai Servizi (413), dall'Edilizia (372) e dall'Industria (334).