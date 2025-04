Rallentamento delle imprese siciliane nel 2024

(Teleborsa) - Nel. Il tasso di crescita delle imprese, che nel 2023 era stato dello 0,52% (settimo più alto d'Italia), è sceso allo 0,47% nell'anno successivo, segnando una diminuzione e un rallentamento delle nuove attività. Sebbene siano nate 21.630 imprese, 19.411 hanno chiuso, lasciando un saldo positivo di soli 2.219 unità. Nel contesto della composizione negoziata della crisi d’impresa, che ha già visto 65 aziende siciliane beneficiare di questo strumento dal 2021,. In parallelo, sono cresciuti anche i casi di ristrutturazione, con 29 aziende che hanno avviato la composizione negoziata, 3 concordati semplificati, 28 accordi di ristrutturazione del debito e 45 concordati preventivi.Questi segnali di difficoltà suggeriscono che le imprese siciliane dovrebbero prendere misure preventive per affrontare le sfide economiche future, tra cui l'imminente impatto dei dazi Usa. È necessariopreparandosi ai cambiamenti del mercato. Le istituzioni regionali, dal canto loro, potrebbero introdurre norme più innovative e mettere a disposizione strumenti evoluti, soprattutto se quelli attuali non si dimostrano più adeguati alle nuove esigenze.Per favorire questi processi,- Società tra Avvocati per azioni con una rete di oltre 90 professionisti, sedi a Roma, Milano e Palermo e in programma l’apertura di nuovi uffici anche a Catania – in occasione dell’inaugurazione dei nuovi locali della sede di Palermo in piazza Castelnuovo, ha organizzato un, in via Emerico Amari, 11. L'incontro sarà un'su tematiche cruciali come gli adeguati assetti organizzativi, normativi, amministrativi, tributari e finanziari necessari per la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aziende siciliane.Il convegno, che vedrà la partecipazione di figure istituzionali rilevanti, tra cui il, il, l', il, ile il, esplorerà come l'adozione di strumenti strategici e innovativi possa costituire una leva fondamentale per accrescere la competitività delle imprese, favorire l'innovazione e garantire una crescita sostenibile del tessuto imprenditoriale regionale.Il programma prevede la suddivisione inPRIMO PANEL (ore 17:00):?Le istituzioni: alleate strategiche per la crescita delle imprese?SECONDO PANEL (ore 17:30):?Gli adeguati assetti e strumenti per il successo imprenditorialeTERZO PANEL (ore 18:15):?Il contesto tecnico, normativo e fiscale per una sana gestione imprenditorialeROUND TABLE FINALE (ore 18:45):?Tra tradizione e innovazione: l’importanza di consulenti qualificati per il futuro delle imprese.Il convegno sarà un'opportunità unica per. Al termine dei lavori seguirà un rinfresco per gli ospiti, occasione per un conviviale scambio di opinioni e una messa a confronto delle idee che matureranno durante il dibattito.