Meta e Microsoft, conti positivi ma preoccupa la spesa per l'intelligenza artificiale

(Teleborsa) - Nonostante i risultati del terzo trimestre siano stati superiori alle attese, siachehanno, un giorno dopo cheha detto che queste spese rimarranno elevate. Il timore è che questi ingenti investimenti potrebbero minacciare i margini delle società.Microsoft ha chiuso il terzo trimestre conpari a 65,6 miliardi di dollari, aumentati del 16%, edi 24,7 miliardi di dollari, aumentato dell'11% (in aumento del 10% in valuta costante). L'utile per azione è stato di 3,30 dollari ed è aumentato del 10%"La trasformazione guidata dall'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, gli artefatti di lavoro e il flusso di lavoro in ogni ruolo, funzione e processo aziendale - ha affermato il- Stiamo ampliando le nostre opportunità e conquistando nuovi clienti mentre li aiutiamo ad applicare le nostre piattaforme e strumenti di intelligenza artificiale per guidare una nuova crescita e una leva operativa".Il fatturato dei prodotti server e dei servizi cloud è aumentato del 23%, guidato dalla crescita del fatturato die di altri servizi cloud del 33% (in crescita del 34% a valuta costante)."La solida esecuzione da parte dei nostri team di vendita e partner ha dato un solido inizio al nostro anno fiscale con un fatturato di Microsoft Cloud di 38,9 miliardi di dollari, in crescita del 22% anno su anno", ha affermato la CFO Amy Hood.Iltotale di Meta è stato di 40,59 miliardi di dollari, con un aumento del 19% anno su anno. Il fatturato a valuta costante sarebbe aumentato del 20% anno su anno. Isono stati di 23,24 miliardi di dollari, con un aumento del 14% anno su anno. Il personale era di 72.404 persone al 30 settembre 2024, con un aumento del 9% anno su anno."Abbiamo avuto un buon trimestre guidato dai progressi dell'intelligenza artificiale nelle nostre app e nel nostro business - ha affermato il- Abbiamo anche un forte slancio con Meta AI, adozione di lama e occhiali con intelligenza artificiale".Meta prevede che le spese totali per l'intero anno 2024 saranno comprese tra 96 ??e 98 miliardi di dollari, aggiornate rispetto al precedente intervallo di 96-99 miliardi di dollari. Per, continua ad aspettarsi che leanno dopo anno a causa degli continui sforzi di sviluppo dei prodotti e degli investimenti per ampliare ulteriormente l'ecosistema.Prevede che le nostresaranno comprese tra 38 e 40 miliardi di dollari, aggiornate rispetto al precedente intervallo di 37-40 miliardi di dollari. Continua ad aspettarsi una significativa crescita delle spese in conto capitale nel 2025. Considerato questo, insieme alla natura ponderata del back-end delle spese in conto capitale del 2024, prevede una significativa accelerazione nella crescita delle spese infrastrutturali il prossimo anno, poiché riconosce una maggiore crescita nell'ammortamento e nelle spese operative della flotta infrastrutturale ampliata.