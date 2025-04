Meta avvia l’addestramento dell’IA con i dati pubblici degli utenti europei

(Teleborsa) - Risale a ieri, lunedì 14 aprile, l'sull’inizio del processo di addestramento dei propri modelli di, utilizzando i contenuti pubblici condivisi dagli utenti adulti sulle sue piattaforme all'interno dell’Unione europea. L’azienda lo ha comunicato ufficialmente, sottolineando cheil chatbot recentemente introdotto nel mercato europeo tramite le app di messaggistica del gruppo.Meta precisa che. L’obiettivo èin contesti specificamente europei, in un momento in cui l’intelligenza artificiale si evolve rapidamente verso funzionalità sempre più complesse e multimodali, che includono testo, voce, immagini e video.A partire da questa settimana,contenenti dettagli sull’uso dei dati e indicazioni chiare per esercitare il diritto di opposizione. Meta assicura che il modulo per opporsi sarà facilmente accessibile e che ogni richiesta già inviata sarà pienamente rispettata.Nel comunicato, l’azienda, attribuito a un quadro normativo europeo considerato 'complesso e poco chiaro'. Meta ha però accolto con favore il recente contributo chiarificatore da parte della Irish Data Protection Commission e dell’European Data Protection Board, autorità competenti in materia di privacy, che ha finalmente reso possibile questo passaggio strategico.