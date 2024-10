Moncler, il calendario finanziario del 2025

Azienda nota per i piumini

Moncler

(Teleborsa) - L'ha comunicato le date in cui saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti i risultati economico finanziari della Società.I vertici dihanno inoltre sottolineato che il mese previsto per ildell’a valere sui risultati dell’esercizio 2024 sarà, specificando però che nessuna decisione è stata presa in merito all'eventuale distribuzione del dividendo ed al suo pagamentoCDA: Approvazione dei risultati finanziari consolidati al 31 dicembre 2024Appuntamento: A seguito della riunione del C.d.A. è prevista una conference call/meeting con la comunità finanziariaCDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2024CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31 marzo 2025Appuntamento: A seguito della riunione del C.d.A. è prevista una conference call/meeting con la comunità finanziariaCDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025Appuntamento: A seguito della riunione del C.d.A. è prevista una conference call/meeting con la comunità finanziariaCDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30 settembre 2025Appuntamento: A seguito della riunione del C.d.A. è prevista una conference call/meeting con la comunità finanziaria