USA, licenziamenti diminuiscono a ottobre. Ma da inizio anno segnano +4%

Boeing

(Teleborsa) - Ihanno annunciato, in calo del 23,7% rispetto ai 72.821 tagli annunciati un mese prima. È il 51% in più rispetto ai 36.836 tagli annunciati nello stesso mese del 2023, secondo il consueto rapporto di Challenger, Gray & Christmas.Il totale di ottobre segna la settima volta quest'anno che gli annunci di tagli di posti di lavoro sono più alti rispetto al mese corrispondente dell'anno precedente. Finora quest'anno, le aziende hanno annunciato piani per tagliare 664.839 posti di lavoro, in aumento del 3,7% rispetto ai 641.350 tagli annunciati nei primi dieci mesi del 2023. Si tratta del totale più alto da inizio anno (YTD) da quando sono stati annunciati 2.162.928 tagli di posti di lavoro nel 2020., quando sono stati registrati 1.192.587 tagli."Le posizioni vacanti sono diminuite e le. Le aziende sembrano essere in una fase di attesa mentre attendiamo i risultati delle elezioni e il potenziale ambiente normativo e di mercato che ne consegue", ha affermato Andrew Challenger, Senior Vice President ed esperto di ambiente di lavoro per Challenger, Gray & Christmas.Il mese scorso, ilha guidato tutti i settori con 18.465, principalmente a causa dell'annuncio didi tagliare 17.000 posti di lavoro. Per l'anno, questo settore ha annunciato 29.526 tagli di posti di lavoro, in aumento del 308% rispetto ai 7.720 tagli di posti di lavoro annunciati nello stesso periodo dell'anno scorso."I tagli più importanti da parte delle aziende di riferimento tendono ad avere effetti a valle che potrebbero significare maggiori perdite di posti di lavoronel breve termine", ha affermato Challenger.hanno tagliato 7.696 posti di lavoro a ottobre, il secondo più alto del mese, per un totale di 36.136 quest'anno. Ciò è in calo del 50% rispetto ai 72.182 tagli annunciati fino a ottobre 2023.hanno tagliato 4.571 posti di lavoro a ottobre. Questo settore ha tagliato 33.865 posti di lavoro finora nel 2024, in aumento del 2,7% rispetto ai 32.968 annunciati nello stesso periodo dell'anno scorso.