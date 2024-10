WIIT si aggiudica rinnovo contratto quinquennale per 2,6 milioni euro

WIIT

(Teleborsa) -società attiva nel Cloud Computing e focalizzata sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, annuncia ilper servizi Cloud e Cyber Security di un importante cliente,di euro.Il Cliente - sottolinea la società - è un’importante, operatore di riferimento nellaIl nuovo perimetro del contratto prevedea protezione dei dati aziendali nelle. Grazie a questa evoluzione, il Cliente potrà contare su, in grado di supportare le proprie esigenze in un mercato in continua evoluzione."La rinnovata fiducia di un Cliente così prestigioso conferma la nostra credibilità e la nostra capacità di erogare un’offerta di alto profilo nel mondo dei servizi Cloud dedicati alle applicazioni e alle informazioni critiche", ha commentato, CEO di WIIT, aggiungendo !questo nuovo contratto segna un’evoluzione naturale del nostro rapporto con il Cliente e l’estensione dei servizi ci posizionacome partner strategico in grado di offrire una gamma completa di soluzioni all’avanguardia"