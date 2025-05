WIIT, nel 1° trimestre crescita a doppia cifra ricavi e utile a 4,3 milioni

WIIT

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre dell'anno conpari a 41,1 milioni di euro,rispetto al pari periodo del 2024 ( 33,5 milioni), guidati in particolare dalla crescita organica deie dal contributo delle società/rami d’azienda acquisiti Edge&Cloud, Econis AG e Michgehl & Partner. Idi Gruppo reported sono pari a 33,7 milioni (+26,2%).si porta a 15,8 milioni, mentre ildi Gruppo è pari(38,9% nel primo trimestre 2024, al 36,6% nell'esercizio 2024).si attesta a 7,8 milioni (+8,5%).Il trimestre chiude con unpari a+4,1% sul primo trimestre 2024)."Siamo estremamente soddisfatti dei risultati conseguiti nel primo trimestre del 2025, che confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità di generare valore sui principali indicatori economico-finanziari", commenta l’Amministratore Delegato Alessandro Cozzi, aggiungendo "in questo contesto si inserisce il successo della nostra Wiit Cloud Native Platform, che ha recentemente ottenuto un primo importante contratto in Germania superando la concorrenza degli hyperscalers americani: un traguardo che conferma non solo la qualità e il valore competitivo dell’offerta, ma la valenza strategica di questa piattaforma, che consideriamo un asset centrale per la crescita futura del Gruppo".La(indebitamento) è pari a -216,9 milioni al 31 marzo 2025 (-212,7 milioni al 31 dicembre 2024), considerando l’impatto IFRS16 di circa Euro 12,1 milioni (Euro 11,4 milioni al 31 dicembre 2024) ed esclusa la valorizzazione delle azioni proprie in portafoglio quantificata in circa 28,9 milioni al valore di mercato del 31 marzo 2025 (valore di mercato al 31 dicembre 2024 pari a Euro 38,3 milioni).