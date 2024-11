Eventi e scadenze dell'1 novembre 2024

Lunedì 21/10/2024

Giovedì 24/10/2024

Venerdì 01/11/2024

Chevron

Exxon Mobil

T.RowePrice

(Teleborsa) -- Cali, Colombia - All'evento si riuniranno leader mondiali, rappresentanti di governi, capi di Stato, associazioni ambientaliste provenienti da tutto il mondo, per promuovere strategie globali per proteggere gli ecosistemi e garantire un futuro sostenibile- Festival della Scienza di Genova: 22ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali- Chiusura anticipata della Borsa di Mumbai- Chiusura del mercato After Hours della Borsa di Milano- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo