Exxon Mobil venderà la partecipazione di controllo nella francese Esso a North Atlantic

(Teleborsa) - Il board diè stato informato cheha, che rappresenta l'82,89% del capitale sociale di Esso, attraverso la sottoscrizione di un contratto di opzione put.Il prezzo di acquisizione della partecipazione di controllo corrisponderebbe aEsso, prima di qualsiasi distribuzione da parte di Esso, ovvero a un prezzo di 32,83 euro per azione, ipotizzando un importo totale distribuito di 116,36 euro per azione prima del completamento dell'acquisizione proposta.Questo prezzo per azione di Esso è stato fissato sulla base di un importo in contanti non distribuito al 31 dicembre 2024 pari a 1.495.716.000 euro e di un prezzo base per ilEsso è stata inoltre informata dell'intenzione di ExxonMobil di cedere l'intera partecipazione in(EMCF) a North Atlantic. In caso di firma dei documenti definitivi dell'operazione, l'acquisizione della partecipazione di controllo sarebbe subordinata all'ottenimento di determinate autorizzazioni normative e alla finalizzazione di determinati accordi di finanziamento e si prevede che avvenga nel corso dell'In conformità con le leggi applicabili, a seguito della proposta di acquisizione della partecipazione di controllo in Esso, North Atlantic presenterà un'di Esso alle stesse condizioni finanziarie dell'acquisizione in blocco. Se al termine dell'offerta saranno soddisfatte le condizioni di legge, North Atlantic richiederà l'attuazione di una procedura di squeeze-out. Si prevede che l'offerta pubblica di acquisto venga presentata nel corso delEsso, si legge in una nota, ha preso atto dell'operazione proposta, inclusa l'intenzione di North Atlantic di, e si dichiara pronta a collaborare con North Atlantic, gli organi di rappresentanza dei dipendenti e tutte le parti interessate.