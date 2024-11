Il Comparto telecomunicazioni in Italia spezza la serie negativa iniziata il 18/10/2024 del mese scorso (+0,46%)

comparto telecomunicazioni in Italia

EURO STOXX Telecommunications

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

media capitalizzazione

Rai Way

Tesselis

Giglio Group

(Teleborsa) - Si è mosso in territorio positivo il, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell', che dà segnali di maggiore debolezza.L'ha aperto a 8.412,9, in recupero dello 0,46% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'evidenzia un più deciso calo dello 0,89% a 326,55.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,09%.Tra ledi Piazza Affari, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 3,71%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,12%.