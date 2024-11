Casinò online, dati sopra le attese a ottobre. Cresce la quota di Lottomatica

Lottomatica

(Teleborsa) - I(segmento principale dell'Online)del mercato italiano e la posizione di leadership di, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi. Lo affermano gli analisti di, che hanno un target price di 15,30 euro per azione e una raccomandazione "Buy" sul titolo.I dati hanno mostrato una forte performance, in crescita del +19,6% YoY come spesa a 252 milioni di euro, rispetto all'ipotesi di Equita di +15% (e al +11% per il 2025). La performance da inizio anno è del +18,5%, confermando unada inizio anno.La, la quota di mercato più alta registrata da inizio anno. Viene ipotizzata una quota media del 29,7% nel 4Q24.La quota diè stata del 18,87% (Sisal, Pokerstars, Tombola, Betfair), a cui aggiungere il 6,71% di Snaitech. Entain ha una quota del 8,17% (Eurobet, Bwin). Lottomatica ha quindia 4,9pp (da 3,3pp di settembre).