Lottomatica collocherà obbligazioni senior garantite per 600 milioni di euro

Lottomatica

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, ha annunciato l'intenzione di emettere e collocarecon scadenza nel 2031 per un importo complessivo aggregato pari aLa società prevede di utilizzare i proventi derivanti dall'offerta, alla data di emissione delle obbligazioni (o poco dopo la stessa), al fine di: finanziare ilper un ammontare complessivo pari a 565 milioni di euro delle propriee pagare gli interessi, maturati e non pagati e il premio di rimborso previsto; e pagare alcune commissioni, costi e spese sostenute in relazione alle transazioni di cui sopra e a talune modifiche all'attuale linea di credito revolving, inclusi il suo repricing, la sua estensione e l'aumento degli impegni ivi previsti.In relazione all'offerta, Lottomatica ha stipulato unesistente con tutti i relativi finanziatori, che prevede l'estensione della data di scadenza a tre mesi prima della data di scadenza prevista per qualsiasi obbligazione senior garantita emessa dalla società alla data in cui l'accordo modificativo del contratto di finanziamento revolving diventa efficace (o poco dopo la stessa), soggetto al consueto meccanismo di anticipazione della scadenza in relazione ad una qualsiasi obbligazione garantita senior che scada anticipatamente, riduce il tasso di interesse e prevede un ampliamento della linea di credito disponibile.