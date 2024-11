Eurozona, indici PMI: a ottobre il crollo del manifatturiero rallenta leggermente

(Teleborsa) -, con i volumi della produzione di ottobre in calo per il diciannovesimo mese consecutivo. La produzione è stata vincolata dall'ennesimo forte declino dei nuovi ordini manifatturieri, portando ad una nuova riduzione dei livelli del personale. Una nota positiva è la minore contrazione della produzione, delle vendite e del livello occupazionale, sebbene l'ottimismo sia scivolato al livello minimo in un anno. Lo rivela l'indagine sulle aspettative dei direttori acquisto delle imprese, condotta daL'dei direttori d'acquisto delle attività manifatturiere nella Zona Euro si è attestato a, risultando superiore alla stima preliminare di 45,9 e in aumento rispetto ai 45 precedenti, ma resta al di sotto della soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque fra crescita e recessione.Per quanto riguarda le economie più importanti dell'Area Euro, l'vede scendere il PMI manifatturiero a 46,9 punti da 48,3 punti precedenti, sotto il preliminare (48,8). Lavede aumentare il PMI manifatturiero a 43 punti da 40,6, superiore al 42,6 preliminare. Laregistra un calo a 44,5 punti, uguale alla stima preliminare, dai 44,6 punti del mese precedente."La cosa buona riguardo agli ultimi dati di ottobre è chedel settore manifatturiero - ha commentato, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank - La produzione è calata ad un livello più lento rispetto al mese scorso, e i nuovi ordini sono crollati ad un tasso meno forte. Di conseguenza, le previsioni a brevissimo termine, che oltre al PMI includono molteplici indicatori, suggeriscono che la produzione manifatturiera del quarto trimestre potrebbe contrarsi dello 0,1%"."Non è incoraggiante sapere che la riduzione delle giacenze degli acquisti sta continuando ad un livello insolitamente elevato - ha aggiunto - La crisi da Covid-19 ha lasciato il suo segno e l'attuale riduzione delle giacenze è chiaramente collegata al fatto che le aziende hanno acquisto e accumulato materiale e beni intermedi a livelli senza precedenti nel 2021 e nel 2022. Una, fattore questo che inevitabilmente ha influito sull'economia".