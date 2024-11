Germania, barometro occupazione ifo scende a 93,7 punti ad ottobre

(Teleborsa) - Le aziende tedesche sono più caute nella pianificazione del. Ila ottobre è sceso a 93,7 punti, in calo rispetto ai 94,0 punti di settembre, il livello più basso da luglio 2020. "Da mesi la situazione sul mercato del lavoro presenta un trend negativo, non brusco, ma continuo", ha dichiarato, responsabile delle indagini ifo. “Piuttosto che coprire i posti vacanti, le aziende hanno maggiori probabilità di licenziare i dipendenti”.Nelil barometro è nuovamente sceso. A causa della difficile situazione degli ordini sono necessari meno dipendenti. Il quadro è simile per il, anche se lì l’indicatore è leggermente aumentato. Tra i fornitori di servizi, le risposte positive e negative sono attualmente quasi in equilibrio e l’andamento del numero dei dipendenti dovrebbe rimanere costante. Lo stesso vale anche per l’edilizia. C'è ancora domanda di nuovi dipendenti nel turismo e nel settore informatico.