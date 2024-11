Ita Airways e Lufthansa, ultimi dettagli per via libera Antitrust Ue

(Teleborsa) -hanno lavorato alla elaborazione del documento da consegnare a Bruxelles (scadenza prevista, la mezzanotte del 4 novembre) e contenente tutti i correttivi richiestiper emetteretra lerichiesti attengono alla totale eliminazione di potenziali situazioni di monopolio. Sul fronte delle rotte da Milano Linate, di corto e medio raggio, easyJet dovrebbe vedersi assegnare 30 slot giornalieri appartenenti a Ita e Lufthansa, mentre resta da capire quale soluzione sia stata trovata per tre rotte tra Roma Fiumicino e il Nord America.Formalizzata la consegna dell’ultimo documento e verificata l’attinenza alle richieste formulateil via libera permetterà in prima istanza l’ingresso di Lufthansa nel capitale di Ita con una quota del 41%, che corrisponde a un aumento di capitale di