ITA Airways celebra il Made in Italy a "Agricoltura È" con un'installazione immersiva

(Teleborsa) -sarà presente a "", l’importante evento organizzato daldedicato all’agricoltura italiana in programmain Piazza della Repubblica, nel cuore di Roma. L’iniziativa, organizzata in occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma, è luogo d’incontro tra le massime istituzioni italiane ed europee e delle eccellenze italiane del settore, le maggiori imprese nazionali, studenti e cittadini.La Compagnia è, e fin dalla sua nascita ha fatto del tricolore non solo un elemento fondamentale del proprio brand, che spicca sulle livree degli aeromobili, ma una parte fondante del proprio DNA. L’italianità, infatti, è protagonista in ogni servizio offerto al Cliente, a partire daiispirati alla tradizione culinaria del nostro Paese, fino ad arrivare alle divise nate dalla consulenza stilistica di Brunello Cucinelli e agli interni degli aeromobili progettati da Walter De Silva."Siamo onorati di partecipare all’evento "Agricoltura È" – ha dichiarato– La nostra presenza è volta a celebrare ilcome qualità, sostenibilità e innovazione, che rispecchiano fedelmente i valori fondanti di ITA Airways. Ma è anche occasione per raccontare il nostro contributo come Compagnia di riferimento per gli italiani allo sviluppo del Made in Italy nel mondo e alla promozione del settore agroalimentare nazionale attraverso il servizio a bordo dei nostri aeromobili e nelle Lounge".La presenza della Compagnia all’evento è rappresentata da. L’installazione si compone di due momenti esperienziali che uniscono digitale e analogico, tecnologia e tradizione per celebrare l’eccellenza del Made in Italy. Il viaggio del visitatore inizia entrando in un Giardino magico che, grazie ad un gioco di specchi, sembra sospeso in aria e che offrirà ai visitatori un’esperienza sensoriale grazie ai profumi e agli odori della cucina italiana diffusi nell’aria. In questo viaggio di aromi il visitatore è circondato da sculture realizzate con prodotti agroalimentari servite sui piatti Ginori 1735 e protette da campane di vetro.Nella seconda parte espositiva, il visitatore entra in un Caleidoscopio digitale dedicato all’Area Business. Al centro della scena è esposto e utilizzabile il mock-up della poltrona full flat Business dell’Airbus A330-900 della Compagnia. Immerso in un flusso di immagini digitali, il visitatore viene trasportato nel cielo in un viaggio mentre fa esperienza della comodità del servizio ITA Airways.L’intera area è caratterizzata esternamente da un grande logo tridimensionale della Compagnia e dall’illustrazione del Manifesto di Sostenibilità di ITA Airways firmata da Emiliano Ponzi.