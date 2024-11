Marriott abbassa le previsioni di profitto per l'intero 2024

Marriott International

(Teleborsa) -, colosso statunitense della gestione di strutture alberghiere, ha comunicato che i(RevPAR) in dollari comparabili delsono aumentati del 3% in tutto il mondo, del 2,1% negli Stati Uniti e in Canada e del 5,4% nei mercati internazionali, rispetto al terzo trimestre 2023.L'è stato di dollari 2,07, rispetto all'EPS di 2,51 dollari nello stesso trimestre dell'anno precedente. L'è stato di 2,26 dollari (vs 2,11 dollari). L'utile netto è stato di 584 milioni di dollari (vs 752 milioni), mentre quello rettificato di 638 milioni (vs 634 milioni).La società ha aggiunto circa 16.000nette durante il trimestre. Alla fine del trimestre, il sistema globale Marriott contava circa 9.100 proprietà, con circa 1.675.000 camere."Il nostroe continuiamo a far evolvere la nostra attività per supportare le nostre numerose opportunità di crescita globale - ha commentato il- A tal fine, abbiamo intrapreso un'iniziativa completa per migliorare la nostra efficacia ed efficienza in tutta l'azienda. A questo punto del processo, prevediamo che questa iniziativa produrrà da 80 a 90 milioni di dollari di riduzioni annuali dei costi generali e amministrativi a partire dal 2025. Inoltre, prevediamo che questo lavoro produrrà risparmi sui costi per i nostri proprietari e affiliati".La societàora per l'un utile rettificato compreso tra 9,19 e 9,27 dollari per azione, rispetto ai 9,23-9,40 dollari previsti in precedenza.