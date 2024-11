Prysmian, collaborazione con TechnipFMC per l'eolico offshore flottante

Prysmian

TechnipFMC

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, e, società tecnologica britannica che opera nel settore energetico, hanno firmato unL'accordo di collaborazione unirà le tecnologie e le competenze di queste due aziende leader del settore offshore, offrendo abilità specifiche per sviluppare un'. La collaborazione sfrutterà l'esperienza di TechnipFMC nella progettazione e nell'integrazione di applicazioni dinamiche offshore e quella di Prysmian nella produzione e nell'installazione di sistemi in cavo sottomarino per l'energia.Le aziende intendono offrire una soluzione ottimizzata tramite un(iEPCI - Engineering, Procurement, Construction and Installation). L'implementazione integrata migliorerà l'economia del progetto e ridurrà i tempi di esecuzione, si legge in una nota."Questo accordo è un ottimo esempio di una solida collaborazione tra due leader del settore - ha commentato l'- La leadership di Prysmian è definita dal nostro costante impegno per l'innovazione. Le nostre soluzioni su misura per i clienti rafforzano le nostre capacità di fornire tecnologie all'avanguardia in tutto il mondo, contribuendo a guidare la transizione energetica globale".