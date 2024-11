Rinnovabili, SACE e BNP Paribas supportano crescita green di NHOA Energy

BNP Paribas

(Teleborsa) -hanno accompagnato la crescita din Australia attraverso un “performance bond” del valore iniziale di 87,7 milioni di dollari australiani, emesso dalla stessa BNP Paribas e garantito in parte da SACE. Accanto al progetto in Australia, che procede oramai con successo, sia BNP Paribas, sia SACE, hanno sostenuto NHOA Energy anche in un ulteriore progetto, sempre relativo all’accumulo di energia pulita, in Gran Bretagna, tramite l’emissione di garanzie commerciali per 4 milioni di sterline inglesi, sempre emessi da BNP Paribas e in parte garantiti da SACE., azienda italiana tra i leader mondiali nei sistemi di accumulo d’energia che permettono di rendere le fonti di energia rinnovabile stabili e disponibili 24 ore su 24, sta realizzando a Blyth, località dell’Australia Meridionale, un sistema di accumulo d’energia a batterie per stoccare l’energia prodotta da fonti rinnovabili, con una capacità di 400MWh e a Coylton, località della Scozia, con una capacità di 113MWh.Progetti che - spiega la nota - rientrano appieno nella mission del Gruppo NHOA che si occupa inoltre di mobilità"Queste importanti operazioni, alla luce della rapida crescita registrata negli ultimi anni e che continuerà anche in futuro, sono la conferma della fiducia degli operatori finanziari nella strategia di NHOA Energy. Siamo profondamente riconoscenti a BNP Paribas e SACE per il sostegno e l'approccio lungimirante dimostrati nel sostenere il nostro play tecnologico completamente dedicato alla transizione energetica", ha commentato, CFO di NHOA Energy."Siamo molto soddisfatti di aver supportato NHOA Energy in queste operazioni. Le operazioni che abbiamo finalizzato insieme a SACE, a favore di NHOA Energy, sono in linea con la strategia ESG della Banca e del Gruppo BNP Paribas. Siamo convinti che le sfide della sostenibilità passino anche attraverso il supporto di realtà industriali d’eccellenza, leader nei settori di riferimento, in grado di puntare, con il loro business, ad un’innovazione tecnologica attenta al contesto ambientale e in coerenza con una transizione energetica sana e progressiva", ha spiegatoHead of Corporate & Institutional Banking di BNP Paribas in Italia ed Executive Chairman Corporate & Institutional Banking Italy per BNL BNP Paribas.n linea con il Piano industriale INSIEME 2025. Per questo siamo orgogliosi di essere al fianco di NHOA Energy e supportare i suoi piani di crescita nel mercato australiano e inglese attraverso progetti in ambito sostenibilità e innovazione tecnologica", ha sottolineatoChief Business Officer di SACE.