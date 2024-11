STMicroelectronics scende in Borsa con downgrade analisti

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Partenza negativa a Piazza Affari per il titolo, colosso italo-francese dei semiconduttori, dopo chesul titolo.In particolare,ha tagliato il rating a "" da "Equal weight" e il target price a 20 euro per azione dai precedenti 35 euro. Oddo BHF ha abbassato la raccomandazione a "".ha diminuito il target price a 31 euro per azione dai precedenti da 32 euro.registra una. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 24,27 e successiva a 24,12. Resistenza a 24,57.