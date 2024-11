Cina, ricorso al WTO sui dazi UE all'import di veicoli elettrici

(Teleborsa) - Laha intentato una(EV) cinesi presso la World Trade Organization (), con l'obiettivo di salvaguardare gli interessi dello sviluppo del settore EV e la cooperazione globale sulla trasformazione green, ha spiegato il Ministero del Commercio cinese (MOFCOM)."La sentenza definitiva dell'UE è priva di una base fattuale e giuridica, il che viola le regole del WTO ed è un- hanno spiegato da Ministero - Questo è protezionismo commerciale in nome dell'imposizione di dazi compensativi".I dazi, che vanno, si aggiungono all'attuale imposta del 10% e sono riscossi a partire dalla scorsa settimana. Le misure, ideate dalla Commissione europea per compensare gli aiuti finanziari di Pechino e impedire che le aziende dell'UE vengano estromesse dal settore dei veicoli elettrici, dovrebbero rimanere in vigore per cinque anni.Venerdì il MOFCOM aveva affermato in una nota che isull'impegno sui prezzi a seguito di una discussione tramite collegamento video il 25 ottobre tra Wang e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario per il commercio Valdis Dombrovskis.