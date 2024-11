Creactives Group avvia secondo periodo di sottoscrizione del bond non convertibile

Creactives Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale che sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mondo della Supply Chain, hanon convertibile "CREG - 7% 2024-2026" (fino a un massimo di 1 milione di euro) che si chiuderà il 7 novembre 2024 prevedendo la nuova data di emissione l'8 novembre 2024.I titoli sottoscritti nel periodo di offerta aggiuntivo hanno gli stessi termini e condizioni dei 13 titoli che sono stati già emessi in data di emissione del 31 luglio 2024 per un controvalore di 325 mila euro, in modo da formare unacon i titoli stessi.In relazione alla quota di prestito che non dovesse essere sottoscritta nel corso del periodo di offerta aggiuntivo, le obbligazioni potranno essere offerte in sottoscrizione entro il 31 dicembre 2024 nel corso di eventuali ulterioriche saranno definiti di volta in volta.