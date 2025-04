Mare Group, ok CdA aumento capitale per acquisto LA SIA

Mare Group

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato, in esecuzione dell’Accordo quadro del 12 febbraio 2025, un aumento di capitale funzionale all’ acquisizione di La SIA L’operazione, spiega una nota, prevede l’ingresso dei soci fondatori di La SIA nel capitale di Mare Group tramite conferimento delle azioni in loro possesso, e rappresenta il primo passaggio concreto del percorso di integrazione. È inoltre prevista una seconda tranche di aumento di capitale, subordinato al buon esito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS), destinato agli azionisti La SIA che vorranno aderire al progetto industriale congiunto., ha commentato: “Con l’approvazione dell’aumento di capitale compiamo unper portare a compimento l’operazione La SIA. Stiamo attuando il nostro piano con rigore e rapidità. Manteniamo salda la nostra visione strategica e puntiamo a costruire un gruppo sempre più integrato, con competenze d’eccellenza e una struttura solida, capace di affrontare nuove sfide e puntare alla leadership dell’ingegneria, a partire dall’Italia, generando valore sostenibile nel tempo.”Nel dettaglio, esercitando parzialmente la delega ex articolo 2443 c.c. conferita dall’assemblea dei soci di Mare Group in data 7 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione di Mare Group ha deliberato un aumento di capitale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 c.c., comma quattro, primo periodo, da liberarsi mediante conferimento di azioni ordinarie La SIA, e suddiviso in: una, inscindibile, di Euro 11.520.000,00, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.560.000 azioni Mare Group di nuova emissione prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data di emissione, al prezzo di sottoscrizione di Euro 4,50 per azione , mediante il conferimento in natura di n. 3.291.430 azioni La SIA da parte di CSE Holding S.r.l., Aspasia S.r.l. e GLSR S.r.l. (i soci Fondatori di La Sia); una, subordinata alla sottoscrizione della Prima Tranche dell’Aumento di Capitale Sociale, scindibile, per un importo massimo di Euro 4.799.520, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.066.560 azioni ordinarie Mare Group, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data di emissione, riservato ai titolari di azioni La SIA aderenti alla offerta pubblica totalitaria obbligatoria, avente ad oggetto la totalità delle residue azioni ordinarie La SIA pari a n. 1.666.500 azioni La SIA (l’“OPAS”), ad un prezzo di sottoscrizione per azioni pari a Euro 4,50, mediante conferimenti in natura delle azioni ordinarie La SIA Spa portate in adesione all’OPAS.