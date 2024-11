Ferretti corre in Borsa dopo indiscrezioni su interesse di LVMH

Ferretti

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, èdopo indiscrezioni di stampa su unSecondo quanto scrive La Verità, i francesi hannocinesi del gruppo Ferretti e di alcuni dei soci italiani, con l'obiettivo che sarebbe prendere l'intera società che a catalogo offre non solo gli iconici Riva, ma anche Itama, Crn, Ferretti Yachts e Pershing.L'articolo suggerisce che "le sinergie non sarebbero poche", con i motoscafi Riva che sono unici nel loro genere e verrebbero messi a leva con il resto del lusso di Arnault. "La domanda da farsi sarebbe però relativa agli- si legge nell'articolo - Non solo i pattugliatori d'altura militari ma anche gli yacht di medie dimensioni".Ottima intanto la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,91 e successiva a 3,09. Supporto a 2,73.