Bellini Nautica lancia l'ASTOR 58 a Cannes: consegna a giugno del primo esemplare

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso,, la nuova imbarcazione walkaround open che combina prestazioni sportive, eccellenza ingegneristica e design innovativo. Si tratta del secondo modello della gamma di imbarcazioni a marchio Bellini Yacht, dopo che ASTOR 36, presentato al Cannes Yachting Festival 2024, ha sancito per il Gruppo del Lago d'Iseo il ritorno alla produzione di imbarcazioni, come alle origini della sua storia.Ildell'imbarcazione è stato commissionato alla controllata Bellini Yacht, società riferibile alla linea di business dedicata alla produzione di imbarcazioni di lusso, e sarà2025."Con l'ASTOR 58, scriviamo un nuovo capitolo nella nostra storia - afferma il CEO Battista Bellini - Dopo il successo dell'ASTOR 36, l'introduzione del modello da 58 piedi rappresenta un'evoluzione naturale del nostro portafoglio, capace di rispondere con sostanza alla crescente richiesta di imbarcazioni che coniugano funzionalità, design e performance. Questa nuova creazione nasce con l'ambizione di offrire un'esperienza di navigazione evoluta, preservando intatto il patrimonio di innovazione e maestria artigianale che da sempre distingue il nostro Gruppo. Il 58 piedi incarna una raffinata armonia tra dinamismo e volumi generosi, per offrire una maggiore autonomia in mare, senza rinunciare all'estetica e alle emozioni autentiche che regala un open".Come per il primo modello da 36 piedi, ASTOR 58 è. Ferretti, fondatore del Gruppoe figura leader nella progettazione, costruzione e commercializzazione di yacht di fascia alta che combinano innovazione, eleganza e tecnologia all'avanguardia, è responsabile del "product concept" e lo sviluppo dei nuovi modelli Bellini Yacht, mentre ad Acampora, designer e progettista di imbarcazioni di fama internazionale, fondatore dello studio di engineering e design "Victory Design", è affidata la progettazione dello scafo di ogni modello.