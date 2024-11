Fineco, cresce l'utile nel terzo trimestre. Migliorato outlook su ricavi e dividendo

Fineco

(Teleborsa) - Nel terzo trimestreha registrato ricavi a 325,8 milioni di euro, in calo dell'1,7% rispetto al trimestre precedente e in aumento del 3,1% rispetto al terzo trimestre 2023. Ilnel terzo trimestre si attesta a 177,6 milioni, in calo del 2,7% rispetto al trimestre precedente e sostanzialmente stabile (-1,4%) rispetto allo stesso trimestre del 2023. Lerisultano pari a 130 milioni, in rialzo dell’1,1% rispetto al secondo trimestre 2024 principalmente grazie all’area Investing (+4,7%). Le commissioni nette sono in rialzo del 8,3% rispetto ai 120,1 milioni del terzo trimestre 2023, principalmente grazie all’aumento delle commissioni generate dalle aree Investing (+11,5%) e Brokerage (+5,0%).Il totale deinel terzo trimestre 2024 si attesta a 78,8 milioni, in calo del 2,8% rispetto al trimestre precedente e in rialzo del 10,5% rispetto allo stesso trimestre del 2023. L’del trimestre è pari a 243,3 milioni, in calo del 2,6% t/t e in rialzo del 18,4% a/a. L’del trimestre è pari a 169,7 milioni, sostanzialmente stabile rispetto al trimestre precedente (-2,1%) e in rialzo del 16,8% a/a.Sui nove mesi l'Utile netto a si è attestato sui, in crescita del 7,9% a/a. Nel cumulato ancora in crescita anche i ricavi a 984,1 milioni (+7,3% a/a), trainati dall’Investing (+11,7% a/a) grazie all’effetto volumi e al crescente contributo di Fineco Asset Management, dal Brokerage (+11,4% a/a) e dal Margine Finanziario (+6,4% a/a).Adla raccolta è stimata in circa 1 miliardo, raddoppiata anno su anno. Laè stimata a circa 430 milioni (di cui raccolta retail di FAM pari a circa 460 milioni)."I dati positivi del terzo trimestre confermano come Fineco si mantenga all'interno di un percorso di crescita che coinvolge tutte le aree di business - ha commentato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FinecoBank -. Le soluzioni efficienti proposte dalla nostra rete di consulenti finanziari, grazie al supporto di Fineco Asset Management e alla piattaforma di consulenza evoluta, continueranno ad alimentare l'incremento delle commissioni investing. Contemporaneamente, l'ampliamento della base clienti consente al brokerage di mantenersi su livelli elevati. La stima dei dati di raccolta per il mese di ottobre è in linea con questo scenario, mettendo Fineco nelle condizioni ideali per chiudere il 2024 con un nuovo record di profitti".Fineco ha alzato anche le aspettative sue per il 2024. In particolare, previsti ricavi "a livelli record" con un miglioramento del mix a favore delle commissioni. Inoltre è atteso un dividendo per azione in rialzo nel 2024. "Per quanto riguarda la distribuzione del capitale in eccesso, la Banca si prenderà più tempo, poiché sta aumentando la probabilità di una crescita del business superiore alle aspettative", ha spiegato.