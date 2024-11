ITA-Lufthansa, Bruxelles glissa voci stop accordo e mantiene "contatti"

Lufthansa

(Teleborsa) -cone con ila proposito del via libera finale all'operazione di vendita della partecipazione del 41% di. Lo ha confermato una fonte della Commissione, in seguito alle indiscrezioni che si sono rincorse nella giornata e che parlavano di unoo quanto meno di. La fonte Ue ha anche precisato cheSecondo indiscrezioni di stampa, ilsull'alleanza Ita-Lufthansa, già), contenente fra le altre cose, non sarebbe stato consegnato a Bruxelles entro la scadenza per il via libera finale.Loa causa della. Firma che non sarebbe stata apposta dal Ministero, secondo le ricostruzioni, perchéavrebbe chiesto unodi vendita della compagnia italiana, giustificando la richiesta con ilrealizzati dopo l'accordo siglato nel 2023. Unaper vari motivi: perché gli investimenti fatti erano già stati concordati fra i due player e perchè, nel frattempo, ITA avrebbe migliorato la sua posizione economica ed oggi varrebbe di più., ha intanto rimarcato la compagnia tedesca, ricordando di aver "necessarie".