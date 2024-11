Acea, per cessione rete Alta Tensione 224 milioni da Terna e 23 milioni da Arera

Acea

(Teleborsa) -, multi-utility romana quotata su Euronext Milan, e, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, hanno firmato oggi una Terna della(100% ACEA).Glioggetto della cessione comprendono 73 elettrodotti AT per circa 481 km di rete (linee aeree e in cavo), rete di fibra ottica estesa sulle linee in alta tensione incluse nell'accordo, elementi di AT di 3 cabine primarie.L'operazione si inserisce neldella rete in AT in Italia, così come indicato da ARERA, il cui completamento è favorito dall'introduzione da parte della stessa Autorità di incentivi per la cessione degli asset a Terna.Ilai fini regolatori (Regulated Asset Base - RAB) oggetto di cessione è stimato pari a circa 203 milioni di euro alla fine del 2024.Ilper la cessione è pari a 247 milioni di euro, di cui circa 224 milioni di euro riconosciuti da Terna e circa 23 milioni di euro relativi al premio riconosciuto da ARERA pari al 4% del costo storico rivalutato (assumendo che il closing avvenga nel 2025). Il multiplo implicito in termini di Enterprise Value/RAB dell'operazione è pertanto superiore a 1,2x.Nel 2024, l'pro-forma del perimetro oggetto di cessione è stimabile in 23 milioni di euro."L'operazione rientra nel programma di valorizzazione e ottimizzazione del portafoglio di asset previsto dal Piano Industriale 2024-2028 e coglie un'opportunità fornita dal quadro regolatorio - ha commentato l'AD di Acea,- I proventi della cessione contribuiranno all'incremento degli investimenti previsti sulla rete di distribuzione elettrica di Roma, sempre più resiliente e digitale, con un conseguente miglioramento della qualità del servizio. Tali interventi avranno anche un effetto positivo sulla crescita della RAB in arco Piano".